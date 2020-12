Centrafrique : Bozizé dément sa fuite du territoire

L'ancien président François Bozizé a démenti mardi avoir quitté le territoire centrafricain pour se réfugier au Cameroun. Il s'est exprimé à travers un communiqué de son parti "KNK". Accusé par le gouvernement centrafricain de vouloir déstabiliser le pays, Bozizé affirme qu'il est "toujours et bel et bien sur le territoire national".



À la veille du scrutin électoral qui a eu lieu dimanche 27 décembre, François Bozizé s'est exprimé dans un audio, affichant son soutien à la rébellion et appelant les citoyens à ne pas voter. Le scrutin a toutefois pu se tenir avec l'appui notamment de la MINUSCA.



La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) a appelé ses membres à exprimer leur solidarité avec la Centrafrique, en envoyant notamment des troupes armées.