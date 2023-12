Centrafrique : Fin de mission pour la 19e équipe médicale chinoise

La 19ème équipe médicale chinoise envoyée en Centrafrique a achevé avec succès sa mission et a reçu des récompenses lors d'une cérémonie de remise de décoration organisée le 19 décembre au Palais Présidentiel à Bangui. Six médecins, trois infirmiers et un interprète chinois qui ont accompli leur mission ont été personnellement reçus et honorés par le Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Les médecins ont travaillé à Bangui pendant 18 mois dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale conclu depuis de nombreuses années entre Bangui et Beijing, et leur coopération s'est intensifiée au fil du temps.



Cette cérémonie a mis en lumière l'importance de la coopération médicale entre la Chine et la Centrafrique, soulignant les efforts conjoints pour renforcer les services de santé dans le pays. L'engagement des médecins chinois à fournir des soins médicaux de qualité aux populations locales a été salué lors de cet événement significatif.



La reconnaissance officielle par le président Touadéra témoigne non seulement du travail exceptionnel accompli par l'équipe médicale chinoise, mais aussi de l'amitié solide entre les deux pays. Cela marque un jalon important dans la coopération sino-centrafricaine dans le domaine médical, ouvrant ainsi la voie à une collaboration continue pour améliorer les soins de santé en Centrafrique.



Dans son allocution, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en République Centrafricaine a vanté la prouesse des activités de la 19e équipe médicale chinoise qui a fourni près de 25.000 services ambulatoires d’urgence, 1.000 opérations chirurgicales et 10.000 consultations médicales en faveur de la population centrafricaine.



« Monsieur le Président de la République, vous avez non seulement un amour infini pour votre propre peuple, mais aussi une amitié infinie pour vos amis chinois et les relations entre les deux pays », a-t-il affirmé selon La Renaissance.



Il a salué l’excellence des relations bilatérales entre la République Centrafricaine et la République Populaire de Chine, rendues possibles par l’implication du Président Faustin Archange TOUADERA et de son homologue chinois XI Jinping.