Centrafrique : La capitale Bangui dans le noir

« Malgré l’inauguration, le 17 novembre 2023, de la centrale solaire de Danzi, les plaintes sur les coupures et délestages répétitifs n’ont pas cessé. Dans les arrondissements de Bangui, les plaintes sont presque sur toutes les lèvres », a observé cette radio.



Au quartier Pk12, à la sortie Nord de Bangui, plusieurs commerces et ateliers souffrent également de ces délestages. Pour les usagers, la mise en marche de la centrale solaire de Danzi n’a pas apporté grand-chose.



« Auparavant, la distribution de l’électricité n’avait pas beaucoup de problèmes. On avait le courant de de 21h00 à 13h et de 13h à 21h00. Mais, après l’inauguration de la centrale solaire de Danzi, la situation a empiré. Nous n’avons pratiquement plus d’électricité dans la journée », indique Josué, un soudeur », s’est plaint l’un des riverains.