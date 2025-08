Centrafrique : Le Président Touadéra présente à Dubaï sa vision d’une nation décentralisée et tokenisée

La tokenisation des ressources naturelles comme l’or, le cobalt ou le lithium ;

Une économie décentralisée, accessible aux investisseurs via des smart contracts ;

Une gouvernance démocratique par tokens, répartissant le pouvoir entre État, entreprises et citoyens.

Le Web3 Trade Center, futur gratte-ciel et pôle technologique en Afrique centrale, réunissant entreprises, services, résidence et gouvernance intelligente ;

La Sovereign Resource Institution, qui tokenisera les ressources nationales et en garantira la transparence et la sécurité pour les marchés mondiaux.

L’éducation et la santé seront modernisées et digitalisées ;

Les infrastructures seront écoresponsables ;

La Centrafrique entend devenir un partenaire fiable, neutre et performant dans l’économie numérique mondiale.

Le chef de l’État a annoncé que la République Centrafricaine ne vise pas simplement le développement classique, mais la redéfinition même du concept d’État moderne. L’objectif : créer un écosystème économique numérique interopérable, où chaque ressource naturelle est tokenisée, et chaque citoyen ou investisseur mondial peut y participer via la blockchain.Le Président a détaillé un projet structuré autour de :Touadéra a révélé deux projets phares :L’idée centrale est d’abandonner la fiscalité classique pour un mécanisme de redevances numériques (Royalty Mechanism), redistribuant automatiquement les revenus générés à l’ensemble des détenteurs de tokens.Le Président a insisté sur l’ancrage social, environnemental et diplomatique de cette transformation :Concluant son discours, le Président Touadéra a lancé un appel aux investisseurs, développeurs, diplomates et entrepreneurs du monde entier : « Rejoignez un projet qui dépasse les modèles classiques — une République Centrafricaine nouvelle, numérique, performante et ouverte sur le monde »