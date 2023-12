Centrafrique : Le Secrétaire Général Adjoint des Nations-Unies en matière des opérations de paix en visite de travail à Bangui

Arrivé à Bangui le mercredi dernier, il a été reçu ce vendredi 22 décembre 2023 au Palais de la Renaissance par le Président de la République Faustin Archange Touadéra.



Au cours de son séjour, Monsieur Jean-Pierre Lacroix a eu l'occasion de rencontrer le Premier Ministre Félix Moloua ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Il s'est également rendu dans la région de Vakaga pour rencontrer la population locale ainsi que les milliers de réfugiés soudanais qui sont arrivés massivement dans notre pays.



Interrogé par la presse présidentielle à l'issue de cette réunion, Monsieur Jean-Pierre Lacroix a affirmé que cette rencontre lui a permis d'apprécier les avancées du travail commun effectué en RCA par la Minusca (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique) et les autorités nationales, notamment sur le plan sécuritaire et la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix en RCA.



« Nous avons fait le constat qu’il y’a des avancées de la part des interlocuteurs que j’ai rencontrés en République Centrafricaine, des avancées sur le plan sécuritaire même s’il y’a encore des défis en face et des avancées sur le plan politique dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paix », a relevé M. Lacroix selon la présidence centrafricaine.



Il a par ailleurs estimé que les perspectives sont encourageantes et remercie vivement pour cette très bonne coopération avec la Minusca. Les pays membres se rendent compte que la RCA évolue positivement vers une success story qui mérite d'être soutenue.