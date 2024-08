Centrafrique : Le baccalauréat 2024 dévoile ses résultats, un taux de réussite de 18,78%

Ce taux de réussite relativement faible montre les défis que doit encore relever le système éducatif centrafricain. Les résultats du premier seront publiés le lundi 5 août 2024, selon l'annonce du Ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, Aurélien Simplice Zingas.



La réussite au baccalauréat est un enjeu majeur pour l'avenir des jeunes Centrafricains et le développement du pays. Ces résultats mitigés appellent à des efforts supplémentaires pour améliorer la qualité de l'éducation.



Le ministère de l'Éducation devra analyser les causes de ce faible taux de réussite et mettre en place des mesures pour soutenir les élèves et renforcer les capacités du système éducatif.