Centrafrique : Le débroussaillage des quartiers de Bangui par le Premier Ministre Félix Moloua

L'objectif principal de cette opération est d'améliorer les conditions de vie des habitants en procédant au débroussaillement et à l'aménagement des principales voies publiques. En effet, une rue dégagée favorise non seulement la circulation fluide des piétons et véhicules mais également facilite les interventions sanitaires et sécuritaires en cas d'urgence.



La présence du Premier Ministre témoigne donc d'un engagement fort en faveur du développement urbain durable dans toutes les régions du pays. Cette initiative gouvernementale vise à créer un environnement plus sûr et agréable pour tous les citoyens centrafricains.



Lors de sa visite à Gbagouma 1, M. Moloua a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre le gouvernement central, les ministères compétents ainsi que les populations locales afin d'assurer le succès durable de tels projets. Il a également rappelé que ces efforts visent à promouvoir une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens centrafricains.



Le Ministre Éric Mathieu Rokosse-Kamot a quant à lui exprimé sa satisfaction quant aux progrès déjà réalisés grâce aux travaux entrepris jusqu'à présent. Il a souligné qu'il reste encore beaucoup à faire mais qu'il est convaincu que ces actions contribueront grandement au développement socio-économique du pays.



La population locale ainsi que les notables ont chaleureusement accueilli cette visite officielle qui témoigne non seulement d'une volonté politique forte mais également d'une prise en compte réelle des besoins locaux. Ils ont exprimé leur reconnaissance envers le gouvernement pour son engagement constant en faveur du bien-être collectif.