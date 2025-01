Centrafrique : Touadéra donne l'exemple en participant à l'opération "Kwa Ti Kodro"

Ce samedi, le Président de la République, Professeur Faustin-Archange Touadéra, a réaffirmé son engagement en faveur du civisme et de la salubrité publique en participant activement à l’Opération "Kwa Ti Kodro" sur l’Avenue Ruth Roland, également connue sous le nom de Pont Mondial.

Participation Active Accompagné du Premier ministre Félix Moloua, du Ministre d’État à la Justice, Arnaud Djoubaye Abazène, et du Ministre de l'Administration du Territoire, Bruno Yapande, ainsi que de plusieurs membres d'associations et de comités de soutien, le Chef de l’État a pris part aux travaux de nettoyage et d'enlèvement des ordures.

Message du Président

Face à la presse, le Président Touadéra a souligné l’importance d’une mobilisation nationale pour garantir un cadre de vie sain et prévenir les inondations avant la saison des pluies. Il a rappelé que l’assainissement des infrastructures urbaines est un effort collectif, mettant en avant la responsabilité des citoyens dans l’entretien des espaces publics.

Dynamique de Gouvernance Participative

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de gouvernance participative, témoignant de la volonté du Président d'associer la population aux actions de développement et d'amélioration du cadre de vie. L'opération "Kwa Ti Kodro" a été marquée par une atmosphère de communion et d’engagement citoyen, se terminant sur une note de solidarité et de responsabilité partagée.



Cette démarche illustre l'engagement du gouvernement centrafricain à renforcer le civisme et à promouvoir un environnement plus propre et plus sain pour tous.