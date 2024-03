Centrafrique: Trois morts et quatorze blessés dans une explosion survenue dans une entreprise de transformation d'huile de palme

Selon l'entreprise, cet accident est survenu en raison d'une explosion de la chaudière causée par un problème technique et un mauvais contrôle de pression par le conducteur en charge à ce moment-là. La direction générale ainsi que tout le personnel sont profondément attristés par cet événement tragique et adressent leurs pensées aux familles et amis des victimes.



Dès les premiers instants, une équipe d'enquête a été mobilisée pour établir les causes exactes du drame. Les résultats préliminaires indiquent qu'il y a eu un abandon du poste par la personne censée conduire et veiller sur le fonctionnement de la chaudière. De plus, le mauvais contrôle de pression par les autres opérateurs en charge a également contribué à cette tragédie.



Palme D'Or tient à souligner que cet incident est pris très au sérieux et toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter qu'un tel drame se reproduise à l'avenir. La sécurité des employés est une priorité absolue pour cette entreprise qui s'est engagée à mettre en place des procédures strictes afin d'éviter tout risque potentiel.



En conclusion, cet accident gravement regrettable a endeuillé Palme D'Or ainsi que toute son équipe. L'enquête est actuellement en cours afin d'établir toutes les responsabilités liées à cette tragédie. Cette entreprise ne ménagera aucun effort pour tirer les enseignements nécessaires et renforcer ses mesures sécuritaires afin d'éviter toute répétition future.



Les pensées vont avant tout vers les familles des victimes qui traversent une période extrêmement difficile suite à cette perte tragique. Nous espérons sincèrement qu'ils trouveront force et soutien dans leur entourage durant ces moments éprouvants.