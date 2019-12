Centrafrique : au moins 47 morts et 70 blessés après les affrontements à Bangui

A Bangui, les affrontements qui ont opposé plusieurs hommes armés depuis le 24 décembre dernier au quartier PK5, ont fait au moins 47 morts et 72 blessés, selon des chiffres provisoires.



Jeudi, la Croix Rouge a donné un bilan d'au moins 35 morts et une cinquantaine de blessés.



Au total, quatre dépôts de marchandises et 14 maisons ont été incendiés, tandis que de nombreux biens ont été détruits.



Les violences ont opposé des commerçants et des groupes d'autodéfenses, suite à un incident qui n'est pas précisément déterminé mais qui aurait entrainé la mort d'une personne. Certaines sources évoquent comme élément déclencheur un braquage ou une extorsion de fonds qui a dégénéré.



Le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra a fait part jeudi de sa stupéfaction suite aux incidents.



"Il s'agit d'un affrontement sanglant entre détenteurs illégaux d'armes, ayant fait des morts et des blessés, jusqu'à l'incendie du marché Mamadou Mbaiki, un des poumons économiques de notre pays", a déclaré le président.



Ce jeudi matin, des flammes se sont déclenchées au marché Mamadou Mbaiki du PK5, se propageant à plusieurs commerces. Les services de secours et de sécurité ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour maitriser l'incendie.



Le chef de l'Etat a appelé les habitants de ce secteur et les parties en conflit à "une vive collaboration avec les services de secours et de sécurité, et à entreprendre la voie du dialogue."