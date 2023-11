Centrafrique : carence de passeports

En Centrafrique et particulièrement « à Bangui le service de délivrance des passeports manque de carnets de passeport », a observé Radio Guira.



« D’après des sources proches de ce service, le peu de passeports qui reste est réservé aux cas d’urgence. Du coup, certains membres du personnels monnayent la délivrance de cet important document de voyage », a relevé la radio des Nation Unies en RCA.



En avril 2022, le journal local Oubangui Médias avait déjà alerté cette carrence. « Le matériel technique qui sert de confection des cartes de séjour et de passeport en Centrafrique est en panne et aucun communiqué officiel n'est mis à la disposition de sa clientèle. Face à cette situation, les voyageurs qui attendent leurs passeports sont dans une grande inquiétude », avait souligné le journal.