Centrafrique : condamnations unanimes de l'attaque de l'Eglise de Fatima

Les membres du G5 (Nations Unies, Union africaine, CEEAC, Union européenne, France et Etats-Unis) condamnent sans réserve les attaques contre l'église de Fatima et la mosquée de Lakounga ainsi que les violences qui ont secoué aujourd'hui la ville de Bangui. Nous déplorons la mort des victimes et souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés dans les actes criminels de ce jour. Nous offrons nos plus sincères condoléances à leurs familles et à tous ceux qui ont été victimes des troubles qui ont suivi l'incident.



Ces actes criminels constituent une attaque aux efforts en cours sous le leadership du Gouvernement centrafricain pour ramener la paix et la sécurité et promouvoir la stabilisation et le développement de la RCA.



La manipulation de la religion pour servir les intérêts de groupes criminels est inacceptable. Nous invitons tous les Centrafricains à faire preuve de modération et résilience et à résister aux manipulations qui veulent faire retomber le pays dans le piège de la violence et de la vengeance - ce que les criminels qui ont perpétré cet acte espèrent provoquer. Cela doit cesser.



Nous condamnons sans réserve toute tentative de replonger le pays en arrière et nous nous tenons aux côtés des autorités et de tous les Centrafricains qui n'ont qu'une seule aspiration: la paix.



Les G5 réaffirment leur plein soutien au Gouvernement centrafricain et à la Minusca dans les efforts qu'ils mènent sans relâche pour rétablir la sécurité et l'autorité de l'Etat, promouvoir le respect de la loi et amener les responsables d'actes criminels devant la justice.



Nous restons engagés aux cotés du peuple et des autorités centrafricaines pour soutenir le dialogue, la réconciliation nationale et la cohésion sociale et pour rétablir la sécurité, la justice et l'Etat de droit.



Nous réitérons notre plein soutien à l'Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en Centrafrique et invitons tous les centrafricains à s'engager davantage en faveur du dialogue, seule voie pour atteindre l'objectif d'une paix durable.