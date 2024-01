Centrafrique : décès d'un casque bleu suite à la détonation d’un engin explosif

Le soldat de la paix, ATEBELE Emmanuel Steve, a perdu la vie au cours d'une patrouille de la Force dans le village de Mbindale (entre Kowone et Pougol), à 45 km au nord-ouest de Paoua, dans la préfecture du Lim Pendé (nord-ouest de la République centrafricaine). Cette patrouille du contingent camerounaise assurait l'escorte d'une équipe de l'Organisation Internationale pour les Migrations. Cinq autres Casques bleus ont été blessés, dont deux grièvement, à la suite de cette explosion. Une évacuation médicale des blessés a été réalisée entre Pougol et Bouar, où ils reçoivent les premiers soins.



La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RCA et Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, « condamne fermement l'utilisation d'engins explosifs, qui constitue l'une des menaces les plus fatales à la Protection des civils, à l’acheminement de l’aide humanitaire et aux activités des populations dans les zones affectées ».



Mme Rugwabiza salue solennellement la mémoire, le dévouement et l'engagement du Casque bleu décédé au service de la paix en Centrafrique et présente les condoléances émues de la Mission à la famille du défunt, au contingent et au Gouvernement camerounais.Par ailleurs, elle souhaite un prompt rétablissement aux casques bleus blessés.



La MINUSCA appelle les autorités centrafricaines à ne ménager aucun effort pour identifier les responsables de cette attaque contre des soldats de la paix et les traduire en justice.



La MINUSCA rappelle que toute atteinte à la vie d'un Casque bleu peut être considérée comme un crime de guerre et passible de poursuites par la justice nationale et internationale.