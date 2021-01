Centrafrique : des assaillants tués et arrêtés suite aux attaques à l'entrée de Bangui

Les forces de sécurité centrafricaines ont déjoué mercredi, "aux premières heures de la matinée", une tentative d'attaque contre Bangui menée par des assaillants, a indiqué le chef du gouvernement.



Des assaillants ont été faits prisonniers et transférés à la section de recherche et d'investigation, informe le Premier ministre Ngrebada Firmin. Il précise que "des enquêtes permettront de connaître tous les auteurs, co-auteurs et complices cette opération de déstabilisation des institutions de la République".



Le Premier ministre a également diffusé une vidéo montrant plusieurs assaillants "anéantis dans leur tentative de la prise de la capitale".



Le ratissage des secteurs situés à l'entrée de la ville se poursuit.



La population appelée à dénoncer



Des lignes vertes des services de sécurité sont mises à la disposition de la population pour communiquer des informations à caractère sécuritaire (1325 et 1315). Le Premier ministre appelle la population à "prendre si possible des photos et vidéos des assaillants encore en marche dans différents endroits et de les diffuser en ligne en indiquant leurs positions", ajoutant qu'elles "seront utilisées par (les) services de sécurité".