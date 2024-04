Centrafrique : l'Ambassadeur de Russie en RCA reçu en audience par le Premier ministre Moloua

La teneur exacte de leurs discussions n'a pas été rendue publique, mais il est probable qu'ils aient abordé des questions d'intérêt mutuel entre la Russie et la République centrafricaine, notamment la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, de l'économie et du développement.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations de plus en plus étroites entre les deux pays ces dernières années. La Russie a fourni un soutien militaire et politique important à la République centrafricaine dans le cadre de ses efforts pour lutter contre les groupes armés rebelles.



En retour, la République centrafricaine a accordé à la Russie un accès à ses ressources naturelles, notamment l'or et les diamants.



La visite de l'Ambassadeur Bikantov est un signe supplémentaire de l'engagement continu de la Russie envers la République centrafricaine. Il reste à voir comment cette relation va évoluer dans les années à venir.