Centrafrique : l'armée renforce ses positions pour protéger la capitale

Ce matin, le Premier ministre centrafricain, Firmin Ngrebada, s'est rendu sur le terrain pour inspecter le déploiement militaire. Le chef du gouvernement a notamment effectué le déplacement à la sortie du PK9 sur la route de M'Baiki. Des assaillants sont apparus à Boda, à la sortie Nord, sur la route de Damara et l'axe Damara-Bogangolo-Bouca.



Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ange Maxime Kazagui, précise que les attaques ont été "vaillamment repoussées par les forces de défense et de sécurité". Il estime que le but de François Bozizé est de "marcher avec ses hommes sur Bangui".



Selon le gouvernement, cette tentative de déstabilisation est notamment soutenue par des mercenaires et groupes armés.



L'élection présidentielle est prévue dimanche 27 décembre 2020.