Centrafrique : l'état-major du FDPC dément l'arrestation d'Abdoulaye Miskine

Le chef d'état-major du Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC), Enock Djoitan, "dément formellement l'information largement commentée par la presse et sur les réseaux sociaux, sur l'arrestation du président du FDPC, le général Koutamadji Martin alias Abdoulaye Miskine au Tchad", selon un communiqué parvenu à Alwihda Info ce dimanche.



L'état-major du FDPC "confirme avec certitude que le général Koutamadji Martin alias Abdoulaye Miskine, est bel et bien sur le territoire centrafricain et non au Tchad."



Le mouvement estime qu'il s'agit "juste de l'un de (leur) élément qui a été arrêté entrain de traverser le territoire du Tchad".



Il déconseille aux autorités tchadiennes de "procéder à l'extradition de ressortissants centrafricains ou bien d'autres groupes armés."