Centrafrique : la CPI lance un mandat d'arrêt contre Nouradine Adam

Mahamat Nouradine Adam est suspecté de crimes contre l'humanité (emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, torture, persécution, disparition forcée et autres actes inhumains) et de crimes de guerre (torture et traitements cruels).



Ces crimes auraient été commis dans les centres de détention de l'Office Central de Répression du Banditisme et du Comité Extraordinaire pour la Défense des Acquis Démocratiques à Bangui, entre au moins le 12 avril 2013 et au moins le 27 novembre 2013.



Mahamat Nouradine Adam est un ressortissant de la RCA né entre 1969 et 1971 à Ndele (RCA). Il était le Ministre de la Sécurité, de l'Emigration, de l'Immigration et de l'Ordre Public entre le 31 mars et le 22 août 2013, et le fondateur de la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix – Fondamentale (CPJP-F).



Le 24 septembre 2014, le Procureur a ouvert une deuxième enquête en RCA concernant des crimes qui auraient été commis depuis 2012. Trois affaires ont été ouvertes dans le cadre de cette enquête, concernant Alfred Yekatom et Patrice-Edouard Ngaïssona ; Mahamat Saïd Abdel Kani ; et Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka.