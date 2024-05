Centrafrique : la Cour pénale spéciale décerne un mandat d’arrêt international contre l’ancien Président François Bozizé

François Bozizé, qui a présidé la RCA de 2003 à 2013, est actuellement en exil en Guinée-Bissau depuis mars 2023. La CPS sollicite la coopération des autorités guinéennes pour son extradition vers la RCA, où se trouve le siège de la Cour pénale spéciale. Une fois extradé, un procès sera tenu pour juger les accusations portées contre lui2.



Il est important de noter que François Bozizé a déjà été jugé par contumace par le parquet de Bangui pour “complot” et “rébellion”. En septembre 2023, il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Cependant, les autorités centrafricaines n’ont pas encore officiellement réagi au mandat d’arrêt émis contre l’ex-président Bozizé.



Cette situation soulève des enjeux importants pour la stabilité et la justice en RCA, et elle mérite une attention internationale.