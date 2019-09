SPORTS Centrafrique : la RCA déterminée pour une qualification à la CAN 2021 au Cameroun

Par Arsène-Jonathan MOSSEAVO - 26 Septembre 2019



Pour la première fois, l’équipe nationale de football de la République centrafricaine, les fauves du Bas-Oubangui- pourrait rentrer dans l’histoire du football africain si elle se qualifie pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de 2021 au Cameroun.



Tel est le credo du 1er Vice-Président de la Fédération Centrafricaine de Football (FCF), Célestin Yanindji, lors d’une conférence de presse mardi 24 septembre 2019 au siège de la Fédération centrafricaine de football. Pour cette nouvelle campagne dénommée « En route pour la CAN Cameroun 2021 », le bureau exécutif de la FCF a fait un clin d’œil à l’ivoirien François Zahoui, pour encadrer la sélection nationale centrafricaine. La mission du sélectionneur Zahoui, est dans un premier temps de préparer les fauves du Bas-Oubangui pour les matchs prévus le 16 novembre prochain à Bangui contre le Burundi et le 19 novembre 2019 à Nouakchott contre la Mauritanie .



François Zahoui, arrivé à Bangui dans la matinée du dimanche 22 septembre 2019- dans l’après-midi il a assisté au match aller du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) réservé au joueurs locaux qui opposé la RCA à la RDC – match qui a vu la victoire des Léopards de la RDC sur les Fauves du Bas-Oubangui sur le score de 2 buts à 0.



Les compétences et expériences de François Zahoui sont avérées ; c’est lui qui a mené l’équipe nationale de la Côte-d’Ivoire en finale de la CAN en 2012 où elle a perdu contre la Zambie. L’ancien sélectionneur ivoirien a été sélectionneur de l’équipe nationale du Niger de mai 2015 à septembre 2019. Sa présence aux côtés des Fauves du Bas-Oubangui, donnera un signal fort.



François Zahoui, né le 21 Juillet 1961 à Treichville (Côte-d’Ivoire), est un footballeur international puis entraîneur ivoirien. Il évolue comme milieu offensif ou attaquant du début des années 1980 au début des années 1990. François Zahoui est le premier joueur africain à évoluer dans le Calcio (championnat italien) . Il compte quatre sélections en équipe de Côte-d’Ivoire.



Célestin Yanindji rassure que la RCA doit se qualifier pour la CAN 2021 et tout sera mis en œuvre pour cela. Pour l’instant, on ne peut pas parler de signature de contrat avec François Zahoui, a précisé Célestin Yanindji – une indemnité lui sera allouée pour la préparation des matches de novembre 2019.



S’agissant de la défaite de la RCA face à la RDC, le 1er vice-président de la FCF est confiant pour le match retour à Kinshasa. « Si nos joueurs mouillent bien leur maillot, la qualification est toujours possible » a indiqué célestin Yanindji. Une défaite ne se justifie pas mais on l’analyse pour avoir des résultats. Les poulains de Bruce Abdoulaye doivent corriger les manquements du match aller afin de faire mieux au match retour.



Célestin Yanindji, dans un franc-parler a exprimé sa déception quant au comportement du public qui était venu au stade lors du match RCA-RDC. Selon lui, le public peut pousser une équipe à gagner un match au lieu d’insulter les joueurs quand il y’a une défaite. « Le public doit changer », dit-il.



La direction technique de l’équipe nationale centrafricaine a été dissoute en février 2019 suite à l’élimination de la RCA pour la CAN 2019 en Egypte. Un nouveau staff technique est constitué pour le développement du football centrafricain dans toutes les catégories.







