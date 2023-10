Centrafrique: la cheffe de la Minusca recommande aux autorités la tenue d’un dialogue inclusif

« Valentine Rugwabiza, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en RCA et cheffe de la Minusca, a présenté le 26 octobre, devant le Conseil de sécurité de l’ONU à New-York, un rapport sur la situation générale en Centrafrique. Dans ce rapport, elle recommande aux autorités centrafricaines la tenue d’un dialogue inclusif avec les leaders politiques de l’opposition et les responsables des groupes armés, en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays », a rapporté, vendredi, Radio Guira, la radio de l’ONU en RCA.



Mme Valentine Rugwabiza, a aussi appelé à « une remobilisation de toutes les parties prenantes aux niveaux national, sous-régional et régional pour une mise en œuvre holistique de l'Accord politique de paix et de réconciliation ».



Selon elle, « la situation sécuritaire reste volatile dans certaines régions » de la Centrafrique. Suite à la situation sécuritaire de la RCA, « la Minusca est intervenue en renforçant son espace opérationnel dans les préfectures de la Haute-Kotto et de la Vakaga », a-t-elle souligné.



« Malgré les défis et difficultés, la Minusca a contribué à protéger les civils, et a facilité la création d’un environnement propice à la redynamisation du processus politique de paix et réconciliation, ainsi que l'acheminement d'une aide humanitaire vitale aux plus vulnérables », a relevé la cheffe de l’ONU en RCA.