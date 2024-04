Centrafrique : le GTSC appelle à une mobilisation pacifique à Bangui le 12 avril pour réclamer l’énergie électrique

Paul Crescent Beninga, porte-parole du GTSC, a souligné que cette mobilisation vise à exprimer le mécontentement face à ces problèmes. Au micro de Christ Roi Jordan Bandengbe, il a fourni davantage de précisions sur les raisons de cette manifestation.



Il est important de noter que le GTSC a déjà été actif dans le passé, contestant notamment la réinstallation du chef rebelle de l’UPC, Ali Darassa, à Bambari par le gouvernement centrafricain1. Le GTSC considère de telles actions comme une haute trahison et exige des mesures concrètes, telles que la démission du Premier ministre et la convocation d’une concertation des forces vives de la nation pour trouver des solutions aux problèmes centrafricains.



La situation soulève des préoccupations légitimes, et il est essentiel que les citoyens se mobilisent pour faire entendre leur voix et défendre leurs droits. Espérons que cette manifestation contribuera à des changements positifs pour la population centrafricaine.