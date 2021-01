Centrafrique : le Tchad dénonce des "fausses accusations" sur une "implication"

"Le Tchad ne peut admettre que les ressortissants d'origine tchadienne soient recrutés et ensuit exposés devant la presse comme moyen de preuve".

Le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene a réagi jeudi à la diffusion par les autorités centrafricaines d'une vidéo montrant un présumé mercenaire d'origine tchadienne, suite à l'attaque menée hier par des rebelles contre la ville de Bangui."Les autorités centrafricaines ont diffusé à la télévision et sur leur site web officiel des informations alléguant de la présence des combattants tchadiens partis les assaillants, laissant penser à l'implication de fait du Tchad dans les troubles sécuritaires en Centrafrique", a déclaré le ministre.Le gouvernement "dénonce avec force ces fausses accusations et rappelle que depuis le retrait de sa mission, le Tchad n'a interféré en aucune manière dans la crise centrafricaine, si ce n'est pour appuyer la réconciliation".Le gouvernement "condamne l'enrôlement des ressortissants tchadiens" :Le gouvernement met en garde les tchadiens vivant en RCA contre toute activité illicite susceptible de mettre en danger leur vie ou leur bien, ainsi que les relations entre les deux pays.Le Tchad lance un appel pressants aux différents acteurs pour rétablir le dialogue en vue d'une sortie de crise pacifique et durable.