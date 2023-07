Centrafrique : le gouvernement condamne une attaque terroriste contre une base minière chinoise

Le gouvernement condamne fermement "ces actes barbares, perpétrés par des mercenaires étrangers et des compatriotes soutenus par des puissances extérieures. Leur objectif est de semer la terreur parmi la population et de saboter les efforts du gouvernement visant à relancer l'économie du pays et à assurer la sécurité de tous les citoyens."



Les Forces de Défense et de Sécurité ont "réagi avec détermination pour neutraliser ces criminels et protéger la population", souligne Dr. Serge Ghislain Djorie, ministre chargé de la communication, porte-parole du gouvernement.



Le gouvernement a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de traduire les auteurs, coauteurs et complices de ces actes ignobles devant les juridictions du pays. Il assure la population centrafricaine de la détermination du Président de la République et du gouvernement à faire face à toutes les formes de menace.



Dans cette déclaration, le gouvernement appelle également la population à rester vigilante et résiliente face à l'ennemi, et souligne l'importance du patriotisme pour lutter contre le terrorisme soutenu par des puissances extérieures.



Le gouvernement centrafricain se dit "déterminé à sauvegarder la nation et appelle à l'unité de tous les citoyens pour faire face à cette menace."