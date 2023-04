Centrafrique : le président Touadéra a reçu les soldats libérés par les rebelles

Le président centrafricain Pr Faustin-Archange Touadera a rencontré le 7 avril dernier les éléments des Forces Armées Centrafricaines (FACA) libérés par les éléments du groupe armé de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC). Ces soldats avaient été pris en otage le 14 février dernier au village Sikekedi alors qu'ils étaient en mission commandée pour protéger les populations et lutter contre la criminalité transfrontalière dans la région de la Vakaga.



Après avoir été libérés et transférés à Bangui grâce aux négociations menées par le Préfet de la Vakaga et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), ces braves soldats ont été reçus par le Chef Suprême des Armées pour un message de réconfort et d'encouragement.



Le ministre de la Défense et de Reconstruction de l'Armée, Rameaux Claude Bireaux, a rapporté à la presse présidentielle que « le président Touadéra a remonté le moral de ces valeureux soldats en leur demandant de continuer à défendre la patrie face aux ennemis de la paix. »



Au cours de cette rencontre, les deux ingénieurs des travaux et ex-otages de la CPC dans la préfecture de la Vakaga étaient également présents.