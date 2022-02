Centrafrique : un nouveau premier ministre nommé

Le président Faustin Archange Touadera a nommé le 7 janvier un nouveau premier ministre. Il s'agit de Félix Moloua qui remplace Henri-Mari Dondra.



Ministre du Plan et de l'Économie depuis 2016, l'enseignant-chercheur et mathématicien de formation Félix Moloua prend la tête du gouvernement.



Le premier ministre sortant avait posé sa démission, moins d'un an après sa nomination. Des tensions au sommet de l'État ont été évoquées ces derniers jours par la presse locale, notamment sur le manque de marge de manoeuvre du chef du gouvernement sortant.