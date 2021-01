Centrafrique : une attaque de Bangui déjouée ce matin (Premier ministre)

Des assaillants ont tenté d'attaquer la capitale sur plusieurs fronts ce matin, a confirmé mercredi le Premier ministre Firmin Ngrebada. Les tirs et détonations d'armes ont été entendus par la population de Bangui.



"Nous avons connu aux premières heures de la matinée une tentative des assaillants de rentrer dans Bangui sur plusieurs fronts notamment à la sortie Nord vers PK 12 et Pk 9", indique le chef du gouvernement.



Selon lui, "les assaillants venus en effectif élevé pour prendre Bangui ont été vigoureusement repoussés".



Firmin Ngrebada ajoute que "le ratissage des secteurs par lesquels ils ont tenté de rentrer dans la ville est en cours".



Le gouvernement appelle la population à rester calme et à vaquer à ses occupations.