Centrafrique: une manifestation pour demander la levée de l'immunité parlementaire de l’opposition

« Composés pour la plupart de jeunes, les mécontents ont marché du rond-point des Nations-Unies jusqu'au centre-ville. Arborant majoritairement des tuniques aux couleurs nationales et exhibant des pancartes », a rapporté RFI.



Sur ces pancartes on pouvait : « Non à la déstabilisation de la RCA organisée depuis Paris par des opposants ». Heritier Doneng est le coordonnateur du Front Républicain, s'insurge : « Trop, c'est trop. Plus jamais ça. Nous, la jeunesse, on ne veut plus ça. On veut avoir accès à l'éducation. »



« Il y a une stratégie qui est mise en place pour écraser la tête de pont de la coopération Russie-Afrique qui se trouve être la République centrafricaine pour permettre aux autres pays africains de dégreffrer de cette coopération, affirme Daniel Zehoué, participant à la manifestation. Nous sommes informés, c'est le message que nous voulons lancer à la communauté africaine pour que les gens puissent prendre les dispositions qui sied », a rapporté l’un des manifestants à RFI.



Et « à la fin de cette manifestation, les organisateurs demandent la levée de l'immunité parlementaire des opposants comme Martin Ziguelé, Anicet George Dologuélé et Dominique Yandoka qu'ils qualifient comme des ennemis de la nation. Contactés, les concernés rejettent cette accusation et déclarent qu'ils soutiennent la démocratie et ne reconnaissent pas la nouvelle Constitution », a conclu ce journal.