Centrafrique : une mini-centrale thermique inaugurée à Bangui

« On a commencé avec 18 Mw. Aujourd’hui, avec le dédoublement de la capacité de Boali II, on est passé à 28,5 Mw. Nous continuons à travailler sur les centrales photovoltaïque de Danzi (25 Mw) et de Sakai (15 MW) pour donner plus en terme de production d'électricité et de permettre aux Centrafricains et aux entreprises de la place de disposer de l’énergie », a déclaré le président Touadera.



Dans le souci du renforcement de la capacité de production d’électricité dans la ville de Bangui, le gouvernement centrafricain a sollicité et obtenu un prêt du gouvernement saoudien.



Après plusieurs mois de travaux, la société centrafricaine de l’Énergie (ENERCA) acquiert aujourd'hui quatre générateurs de 10 Mw de dernière génération qui vont lui permettre de renforcer la couverture électrique de la ville de Bangui.



Cette acquisition intervient après l’installation de 4120 lampadaires solaires publics sur 100 Km dans la ville de Bangui et ses environs.



La couverture électrique sera prochainement renforcée à Berbérati et à Bambari à travers la construction des mini- centrales hydro-électrique, informe la Présidence. A cela s’ajoute les projets de la couverture en électricité des Villes de Mbaïki, Boda et de Gamboula.