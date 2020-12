Centrafrique : une tentative de coup d'État (gouvernement)

"La République centrafricaine fait face depuis les premières heures de ce matin à une tentative de déstabilisation de ses institutions pourtant démocratiquement mises en place", a annoncé vendredi le porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagui.



"François Bozizé pourtant ancien chef d'État a, en intelligence, avec les membres de sa famille et de sa région, certains groupes armés et mercenaires étrangers, organisé des attaques sur les villes de Yaloké et Bossambelé", ajoute le gouvernement.



Ange Maxime Kazagui précise que les attaques ont été "vaillamment repoussées par les forces de défense et de sécurité".



Il estime que le but de François Bozizé est de remettre en cause la décision de la Cour constitutionnelle qui a invalidé sa candidature à la présidentielle.



La présidentielle est prévue dimanche 27 décembre 2020.