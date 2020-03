Centurion International AG et le Forum des affaires Allemagne-Afrique font un don pour soutenir la lutte de l'Allemagne contre le coronavirus

Afin de soutenir l'Europe alors qu'elle lutte pour contenir l'épidémie de coronavirus, Centurion International AG (https://CenturionLG.com/) et le Forum des affaires Allemagne-Afrique (Germany-Africa Business Forum, GABF) ont décidé de s'associer et de faire un don de 50 000 euros. Les fonds seront alloués à des organisations de secours pour soutenir les personnes défavorisées, âgées ou sans abri dans la ville de Berlin.

« Beaucoup de gens dans le monde se tournent vers Berlin et sont inspirés parce que Berlin et ses organisations humanitaires représentent le meilleur de l'esprit allemand. En tant que forum d'affaires promouvant la coopération énergétique bilatérale mais aussi l'investissement et le commerce, nous insistons toujours sur le fait que la relation Allemagne-Afrique doit aller dans les deux sens », a ajouté Sebastian Wagner, directeur du GABF. « Le moment est venu pour nous d'honorer ce point de vue et de montrer qu'au-delà des affaires, nous sommes attachés aux relations humaines entre l'Afrique et l'Allemagne », a ajouté Wagner.

L'Allemagne a enregistré plus de 12 000 cas de coronavirus sur son territoire, ce qui fait du pays l'un des plus touchés par la pandémie. Si le système de santé allemand a été en mesure de lutter contre l’épidémie de manière relativement efficace, la situation accroît la vulnérabilité de segments déjà fragiles de la population.

« Tous ceux pour qui Berlin est chez eux continuent de montrer que peu importe à quel point nous sommes résilients et nerveux avec le coronavirus, peu importe la difficulté et la durée du chemin à parcourir, les Allemands et les Berlinois travaillent pour un avenir meilleur et pour battre le Coronavirus en restant solidaires et en aidant les plus vulnérables d'entre nous », a déclaré NJ Ayuk, PDG du Centurion Law Group et président de la Chambre africaine de l'énergie.

« Centurion Law Group a toujours travaillé en étroite collaboration avec l'Allemagne et son secteur privé dans des projets énergétiques en Afrique subsaharienne. C'est dans le cadre de cette coopération croissante que nous avons ouvert notre bureau européen à Francfort l'année dernière », a expliqué Ayuk. « Lorsque vous vous engagez dans une telle relation, cela vaut pour les bons et les mauvais moments. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir l'Allemagne en ces temps de besoin. Les efforts des personnes et des organisations de secours à Berlin m'inspirent, moi et beaucoup d’autres dans notre entreprise, et nous ferons tout pour leur apporter le soutien nécessaire », a-t-il ajouté.

