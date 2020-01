AFRIQUE Centurion Law Group facilite l'entrée de Turkish Airlines en Guinée équatoriale

Dans le cadre de sa mission d'ouvrir de nouvelles destinations et d'étendre sa flotte en 2020, Turkish Airlines a ajouté Malabo, Guinée équatoriale à son réseau de routes.

MALABO, Guinée Equatoriale - Le cabinet d'avocats panafricain de Centurion (www.CenturionLG.com) facilite l'entrée de Turkish Airlines à Malabo, en Guinée équatoriale ; Les opérations sur la nouvelle route commenceront le 7 février 2020 ; L'entrée de Turkish Airlines en Guinée équatoriale soutient les objectifs de l'initiative Année de l'investissement menée par le ministère des Mines et des Hyrocarbures.



Représentée par le cabinet d'avocats panafricain de Centurion pour son entrée en Afrique centrale, la compagnie aérienne continue d'offrir plus de destinations que toute autre au monde. Les opérations devraient commencer le 7 février 2020, offrant la liaison Malabo trois fois par semaine.



« Centurion est fier d'avoir facilité l'entrée de Turkish Airlines en Guinée équatoriale. C'est encore une autre preuve de notre engagement envers le développement de l'Afrique en facilitant des accords stratégiques avec des externalités positives à la fois dans le pays et à l'échelle régionale », a déclaré Zion Adeoye, Directeur général de Centurion. « Cet accord particulier est également d'une grande importance pour nous car il soutient les objectifs du ministère des Mines et des Hydrocarbures tels que représentés dans l'initiative de l'Année de l'investissement, qui vise à orienter les investissements étrangers vers des industries clés en Guinée équatoriale », a-t-il ajouté.



« Ce partenariat avec Turkish Airlines ouvrira le pays à de nouvelles opportunités non seulement dans le secteur de l'aviation mais également dans d'autres secteurs. C'est également un autre moyen pour la Guinée équatoriale d'attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements tout en offrant à ses habitants une route directe vers le magnifique pays qu’est la Turquie », a dit Santiago Olo Lima, directeur de Centurion en Guinée équatoriale. « Notre partenariat témoigne vraiment de la direction que prend l'Afrique. »



Le nouveau service sera relié à la route existante de Port Harcourt au Nigéria et fonctionnera en rotation: Istanbul - Port Harcourt - Malabo - Istanbul, en s'appuyant sur le positionnement logistique déjà attrayant des compagnies aériennes.



« Nous sommes ravis d'y avoir participé, c'est une réalisation remarquable pour la Guinée équatoriale et pour nous chez Centurion car cela nous permet d'utiliser à nouveau notre expertise dans le secteur de l'aviation », a déclaré Manuel Oliveira, Avocat principal à Centurion.



Au-delà de ses offres de service sur le pétrole et le gaz, Centurion a été actif dans l'industrie aéronautique de la Guinée équatoriale, ayant précédemment représenté Lufthansa Airlines.





