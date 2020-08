Centurion Plus améliore la disponibilité de services légaux flexibles dans toute l'Europe

Centurion Plus (www.Centurionlg.com) change la façon dont les services légaux sont fournis aux entreprises en Allemagne et en Europe. Le cabinet offre un service juridique entièrement agile et à la demande avec l'aide de son réseau d'avocats européens. Les avocats sont facilement disponibles pour répondre aux clients pour des projets à court ou à long terme, pour combler des lacunes d'expertise spécifique ou lors de pénuries de personnel, par exemple.

Cette décision répond à la demande des clients européens du cabinet, qui indiquent qu’il existe une lacune sur le marché pour un support juridique de type NewLaw, qui pourrait fournir des solutions juridiques sur mesure sur une base flexible et à la demande.

Keseena Chengadu, coprésidente chez Centurion Plus, déclare que l’Europe était une étape cruciale dans la stratégie du cabinet et que l’efficacité était un facteur clé. « Trouver les avocats appropriés pour des projets spécifiques prenait beaucoup de temps pour nos clients européens », explique-t-elle. « Parfois, de tels avocats sont nécessaires pour une affaire ponctuelle ou des projets sporadiquement récurrents, et dans ces situations, engager un avocat à plein temps n'est pas rentable. »

En particulier, la demande de solutions juridiques flexibles a augmenté depuis l'avènement du COVID-19 et les restrictions de confinement qui en résultent. « Nous avons activement intégré la méthode de travail Centurion Plus dans de nombreuses entreprises de nos clients au cours des derniers mois », a ajouté Mlle Chengadu, « et nos clients et leurs employés ont constaté que cela les a vraiment aidés à développer le bon état d'esprit pour travailler à distance. »

Centurion Plus opère sous l'égide de Centurion Law Group (CLG), un conglomérat juridique fondé par l'éminent avocat d'entreprise, NJ Ayuk. Soutenus par l'expertise et les ressources de CLG, les clients Centurion Plus sont en mesure d'accéder à des talents juridiques à un prix abordable au fur et à mesure qu'ils que leurs besoin juridiques évoluent, pour couvrir une absence, un projet ou une transaction spécifique par exemple.

