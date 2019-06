Conformément à son engagement de soutenir le développement du contenu local en Afrique subsaharienne, Centurion organisera un atelier sur le contenu local à Juba dans les mois à venir.

L'atelier se concentrera sur le renforcement des capacités nationales des entreprises sud-soudanaises de la chaîne de valeur du pétrole, et sur la formation de cadres pour la sécurisation de contrats dans le secteur pétrolier et gazier local en plein essor.

Le Sud-Soudan produit 195 000 b/j, un bond considérable par rapport aux niveaux post-indépendance, principalement grâce aux efforts du gouvernement pour maintenir la paix et la stabilité et rétablir la production sur les champs endommagés.

"Alors que l'industrie pétrolière du Sud-Soudan se relève et se rapproche des niveaux de production d'avant-guerre de 350 000 b / j, il est nécessaire de veiller à ce que la relance de cette industrie profite d'abord aux entreprises et aux entrepreneurs du Soudan du Sud", a déclaré NJ Ayuk, PDG de Centurion. « Dans le cadre de notre responsabilité sociale envers le secteur mais également envers le peuple du Sud-Soudan, nous sommes ravis d’organiser un tel atelier pour les principales petites et moyennes entreprises du Sud-Soudan. »

Centurion est un champion du développement du contenu local sur les marchés pétroliers africains, en particulier le Soudan du Sud. Il s’agira du deuxième atelier sur le sujet organisé par le cabinet, après avoir organisé avec succès un atelier similaire à Juba l’année dernière pour aider le ministère du Pétrole à élaborer les nouvelles réglementations du pays relatives au contenu local.

