Cérémonie de Remise des Diplômes à l'Université Russe de Technologie de Moscou : Succès des Étudiants Tchadiens !

Un moment fort pour les étudiants tchadiens qui ont achevé avec brio leur cursus universitaire en terre russe. L'Ambassadeur Bechir n'a pas manqué de les féliciter pour leur courage, leur détermination et leur travail acharné qui ont permis ce succès. Il les a encouragés à mettre à profit les connaissances et compétences acquises au service du développement de leur pays, le Tchad.



Par ailleurs, l'Ambassadeur a tenu à exprimer sa reconnaissance aux autorités et aux enseignants de l'Université pour la qualité de la formation dispensée. Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération entre l'Université et le Tchad dans le domaine culturel.



Cette cérémonie de remise des diplômes marque un jalon important dans la vie des étudiants tchadiens et symbolise l'excellence de la formation dispensée par l'Université Russe de Technologie de Moscou. L'engagement de l'Ambassadeur Bechir à soutenir les étudiants tchadiens et à promouvoir la coopération entre le Tchad et la Russie est un gage de réussite pour les générations futures.