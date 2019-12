Cérémonie de remise des prix du Grand Prix Volontariat International en Entreprise (V.I.E) et Volontariat International en Administration (V.I.A) en Afrique Centrale

En marge de la réunion régionale des comités du Commerce Extérieur de la France et des Services Economiques d’Afrique Centrale, le Grand Prix V.I.E et V.I.A Afrique Centrale s’est tenu le 26 novembre 2019 à la Résidence du Consul Général de France à Douala. Rassemblant les communautés économiques françaises de la sous-région, cet événement a permis de fédérer les entreprises et les administrations françaises autour du dispositif V.I.E et V.I.A tout en récompensant les talents en volontariat en Afrique Centrale.

A l’initiative du comité des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) du Cameroun, la cérémonie de remise des prix du Grand Prix V.I.E et V.I.A Afrique Centrale organisée par le bureau Business France a été marquée par les témoignages des neuf finalistes et par la diffusion des films des quatre lauréats des différentes catégories. En présence du Consul Général de France à Douala, Stéphane Catta, du Président du Comité National des CCEF, Emmanuel Montanié, du Directeur Business France Afrique Subsaharienne, Axel Baroux et du Chef de Service de la Sécurité des V.I.E, Pierre Valat, le Grand Prix a récompensé :

Pauline Caclin, V.I.A Ambassade de France à Yaoundé au Cameroun, lauréate du Prix de l’Intégration, remis par le Représentant du Comité CCEF en République Démocratique du Congo, Denis Banlier.

Victor Roussel, V.I.E AGS à Douala, au Cameroun, lauréat du Prix de la Performance en Entreprise, remis par le Représentant du Comité CCEF au Congo, Christophe Pujalte, et par le Vice-Président de la section CCEF du Cameroun, Pascal Louchelart.

Théophile Duriez, V.I.A Service Economique Régional de Yaoundé, lauréat du Coup de Cœur du Jury, remis par le Président du Comité CCEF au Gabon, Didier Lespinas

Jean Duhamel, V.I.E CMA-CGM à Pointe-Noire, au Congo, lauréat du Premier Prix, remis par le Consul Général de France à Douala, Stéphane Catta, et par le Président du Comité National des CCEF, Emmanuel Montanié.

Fédérant la communauté d’affaires française au Cameroun, comme de l’Afrique Centrale, avec notamment la présence des Volontaires Internationaux en Entreprise, des Volontaires Internationaux en Administration, de leurs responsables d’accueil respectifs, d’anciens volontaires, d’entreprises curieuses du dispositif, des membres des différents comités CCEF de la sous-région, cet événement a été une belle occasion de faire la promotion du dispositif du V.I.E.

Le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) est une solution gérée par Business France en liaison avec ses partenaires à l’international. Intégrée au business plan export des entreprises, c’est une solution RH clé-en-main permettant aux entreprises de compter et de disposer sur de jeunes talents à l’international. Business France accompagne l’ensemble du processus afin de faciliter le départ du volontaire jusqu’à son intégration dans l’entreprise. Depuis sa création en 2001, Business France a pu développer et gérer plus de 70 000 entreprises dans plus de 130 pays.

