Championnat de Taekwondo à Yaoundé : le Tchad rafle 15 médailles

L'équipe nationale de Taekwondo a pris part du 16 au 17 juin au championnat d'Afrique centrale/zone 4 à Yaoundé au Cameroun.



Avec 15 athlètes, l'équipe nationale a raflé 15 médailles dont 4 en or, 6 en argent et 5 en bronze et un trophée de meilleur athlète remporté par Casimir Bétel, informe le Comité olympique et sportif tchadien.



Le championnat de la zone 4 de Taekwondo regroupe le Cameroun, le Tchad, la RCA, le Gabon, le Congo, la RDC et la Guinée Équatoriale.