Changement climatique : l’engagement de la société civile africaine face au Covid-19

En partenariat avec le Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine et les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa-CDC), la Division Société Civile et Engagement Communautaire de la Banque africaine de développement (BAD), a organisé, le 8 juillet dernier, un webinaire sur « l’engagement de la société civile dans la construction de l’adaptation climatique pour une croissance résiliente pendant la pandémie de Covid-19. »



Les thématiques discutées lors de cette visioconférence ont été, entre autres : implication des organisations de la société civile africaine dans les défis climatiques, participation à la COP26 en novembre à Glasgow, accès au financement climatique, solutions communautaires, implication des jeunes. A cette occasion, les acteurs de la société civile ont renouvelé leur engagement face aux défis climatiques et exposé leurs préoccupations.

Luther Yaméogo, chargé principal de l’engagement avec la société civile à la Division société civile et engagement communautaire de la Banque africaine de développement a présenté les défis liés à l’émergence de nouveaux variants du coronavirus et l’inégalité d’accès aux vaccins qui aggravent les défis du changement climatique. Il a appelé à consolider la volonté politique, le dialogue des acteurs et à renforcer la résilience communautaire La Banque africaine de développement qui s’est engagée rapidement dans le renforcement de la résilience des économies africaines face au Covid-19, a lancé en partenariat avec le Centre mondial pour l’adaptation, le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique.



La contribution financière de la Banque pour l’adaptation climatique est passée de 49% à 55% de 2018 à 2019 et 63% en 2020 faisant de la Banque africaine de développement, la première banque multilatérale à avoir réalisé la parité adaptation et atténuation. Les participants ont insisté sur l’importance du dialogue entre société civile, banques, gouvernements et institutions politiques, sur les questions climatiques. Au niveau national, les décideurs politiques doivent cerner les défis et opportunités et créer un environnement favorable mais également communiquer efficacement leurs objectifs aux communautés.



Les institutions ont un rôle à jouer afin de canaliser les financements vers le changement climatique et le secteur privé devrait développer davantage d’investissements verts. L’une des leçons de la pandémie du Covid-19 est qu’il faut reconstruire de façon plus durable et plus écologique. Alors que l’Afrique ne reçoit que 3% des fonds climatiques, des interrogations sont apparues sur la justice climatique pendant le Covid-19.