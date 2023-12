Changement de Leadership à la BDEAC : le ministre des Finances du Tchad prend les rênes

Le Ministre des Finances, du Budget et des Comptes Publics, Tahir Hamid Nguilin, a été élu à la présidence de l'Assemblée générale et du conseil d'administration de la Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale (BDEAC), en remplacement d'Ofa Nchama. Cette décision a été prise lors d'une réunion de haut niveau tenue le 20 décembre 2023.



La BDEAC est une institution financière internationale chargée de soutenir le développement des pays membres de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).