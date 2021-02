Chemin de fer Tchad-Cameroun : 1,6 milliard Fcfa pour financer l'étude de faisabilité

Le président camerounais Paul Biya a signé vendredi un décret habilitant le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, à signer avec le Fonds africain de développement (FAD), un accord de prêt d'un montant d'environ 1,6 milliard de Francs CFA, pour le financement (partiel) de l'étude de faisabilité pour le prolongement de la ligne ferroviaire entre le Cameroun et le Tchad.



L'étude de faisabilité vise à contribuer à la réalisation d’un programme communautaire de transport ferroviaire efficace et économique, en vue de favoriser l’intégration économique régionale et le développement des zones à fortes potentialités minières, industrielles et agricoles au Cameroun et au Tchad.



Spécifiquement, elle vise à établir la viabilité socio-économique d’une ligne de chemin de fer entre N’Gaoundéré et N’Djamena et de déterminer la meilleure solution sur les points de vue technique et économique, tout en prenant en compte les conditions institutionnelles, sociales et environnementales.



La signature du décret coïncide avec la visite au Cameroun du ministre tchadien des Infrastructures et des Transports, Ahmat Abakar Adjid. Il est en visite de travail et de courtoisie au Cameroun. Après avoir été reçu par le président de la République Paul Biya, le 19 février 2021, le ministre Ahmat Abakar Adjid a été reçu hier en audience par son homologue, le ministre camerounais des Transports.