AFRIQUE Chine-Afrique : Pékin annonce une aide de 50 milliards de dollars sur trois ans

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 5 Septembre 2024



La Chine va allouer 50 milliards de dollars sur trois ans pour la mise en œuvre de dix actions de partenariat devant permettre le développement et la modernisation de l’Afrique, a annoncé Xi Jinping, jeudi dernier, à l’ouverture du au 9ème sommet Chine-Afrique.



« Pour assurer la mise en œuvre des dix Actions de partenariat, le gouvernement chinois accordera à l’Afrique un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB dans les trois ans à venir, y compris 210 milliards de yuans RMB de ligne de crédit, 80 milliards de yuans RMB d’aides sous différentes formes et au moins 70 milliards de yuans RMB d’investissements d’entreprises chinoises en Afrique », a indiqué Xi Jinping aux Chefs d’Etat et de gouvernements africains présents au sommet Chine-Afrique.



Au nombre de ces Actions de partenariat figure celui relatif au commerce où la Chine décide d’accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains. Au niveau de la coopération sur les chaînes industrielles, la Chine construira avec l’Afrique un centre de coopération sur les technologies numériques et réalisera sur le continent 20 projets de démonstration du développement numérique, afin d’embrasser ensemble la nouvelle vague de la révolution scientifique et technologique et de la transformation industrielle.



S’agissant de la coopération pour le développement, la Chine entend publier avec la partie africaine la Déclaration conjointe sur l’approfondissement de la coopération dans le cadre de l’Initiative pour le développement mondial et réalisera en Afrique 1 000 projets de bien-être social Petits et Beaux. Elle apportera de nouveaux fonds à la Facilité du partenariat Chine-Groupe de la Banque mondiale (CWPF) pour contribuer au développement en Afrique.



La Chine soutiendra l’organisation sur le continent des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’Été en 2026 et de la Coupe d’Afrique des Nations en 2027 et œuvrera pour que les fruits de développement bénéficient davantage aux peuples chinois et africains.



Au plan de la sécurité commune la Chine entend instaurer avec l’Afrique un partenariat pour mettre en œuvre l’Initiative pour la sécurité mondiale et en faire un exemple de la coopération dans le cadre de cette Initiative. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d’un milliard de yuans RMB, formera pour l’Afrique 6 000 professionnels militaires et 1 000 agents de police et d’application de la loi et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine.



La Chine travaillera avec l’Afrique pour mener des exercices, entraînements et patrouilles conjoints entre les armées chinoises et africaines et mettra en œuvre l’action de déminage pour l’Afrique en vue de préserver ensemble la sécurité des projets et des personnels.



Près de 54 pays africains prennent part au 9è sommet Chine-Afrique qui a pour thème ; « s’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ». Le 9ème sommet Chine-Afrique prendra fin le 6 septembre prochain.





