Chine : Les enjeux de l'initiative "La Ceinture et la Route" au cœur des échanges

Le Pr. Wang Hongyi, chercheur au bureau des études de sécurité de l'Institut des études de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique, à l'Académie chinoise de science sociale, a partagé ses éclaircissements avec des journalistes étrangers participant au programme presse 2025 sur cette initiative d'envergure, souvent désignée sous le nom de "Nouvelle Route de la Soie".





Le Pr. Wang a rappelé que l'historique "Route de la Soie" était un réseau complexe de voies terrestres et maritimes qui facilitaient le transit de marchandises variées, de techniques novatrices, d'idées philosophiques et religieuses, etc. Cette route s'est développée principalement sous la dynastie Han (206 av. J.-C.) et a tiré son nom de la soie, une marchandise emblématique qui y circulait abondamment. Elle a également joué un rôle crucial dans la diffusion des découvertes chinoises vers l'Occident et a permis l'introduction en Chine de plusieurs religions étrangères, notamment le bouddhisme, le christianisme nestorien, le judaïsme, le manichéisme et l'Islam, qui ont pénétré le long de cet itinéraire jusqu'à la ville de Chang'an (l'actuelle Xi'an).





Le Pr. Wang a ensuite souligné qu'en 2013, lors de ses visites d'État au Kazakhstan et en Indonésie, le Président Xi Jinping a successivement lancé l'initiative de construire conjointement la « Ceinture économique de la Route de la Soie » et celle de la « Route de la Soie maritime du XXIe siècle ». Ces deux initiatives sont communément désignées par l'expression abrégée "La Ceinture et la Route". Il a ajouté que, plusieurs années après sa création, cette initiative promouvant un développement pacifique rencontre un écho de plus en plus favorable auprès de nombreux pays et organisations internationales.





Le Pr. Wang Hongyi a affirmé : « Dans un monde confronté à des changements profonds et sans précédent, la Chine entend poursuivre avec détermination la voie d'un développement pacifique et une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique. Elle défend résolument le multilatéralisme et le système international fondé sur la Charte des Nations Unies, en œuvrant au maintien d'une économie mondiale ouverte et en travaillant à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. »





Il a conclu en indiquant que de nombreux projets de coopération d'envergure ont été lancés en Asie, en Afrique, en Europe et dans d'autres régions du monde, renforçant ainsi le développement économique et les échanges commerciaux entre la Chine et ses partenaires. Ces initiatives contribuent non seulement à stimuler l'économie de la Chine et de ses partenaires, mais aussi à créer un nombre significatif d'emplois à l'échelle mondiale.





Il est important de noter que 22 pays ont mis en place un groupe de travail dédié à la facilitation du commerce, et 55 autres pays ont établi une coopération en matière d'investissements dans le cadre de cette initiative. De plus, le nombre de pays partenaires de "La Ceinture et la Route" a atteint le chiffre de 30.