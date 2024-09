Dîner de Bienvenue

Avant le sommet, Xi Jinping a offert un dîner de bienvenue au Président Déby et aux autres dirigeants africains. Ce moment a été marqué par des échanges sur des sujets d'intérêt commun, renforçant ainsi les liens entre la Chine et le continent africain. Les discussions ont porté sur la volonté mutuelle de développer un partenariat bénéfique.



Réorientation des Relations Internationales

Les relations entre le Tchad et la France se détériorent, notamment en raison d'accusations de corruption portées contre le Président Déby. Cette situation a poussé le Tchad à diversifier ses partenariats, en se rapprochant de la Chine, de la Hongrie et de la Russie, dans un contexte de compétition géopolitique accrue en Afrique.



Initiatives Culturelles et Éducatives

L’ambassadeur du Tchad en Russie, Adam Besir Mahamud, a annoncé l’ouverture d’un centre culturel au Tchad, en réponse à l’initiative de l’ambassadeur russe d'ouvrir une maison russe dans le pays. Ce projet vise à renforcer les échanges culturels, avec plus de 600 étudiants tchadiens actuellement en Russie.



Coopération Militaire

La coopération militaire entre le Tchad et la Russie s’intensifie, notamment dans l’achat d’équipements militaires jugés pratiques et accessibles. Cette dynamique se manifeste par des visites officielles et des échanges réguliers, marquant un tournant dans les relations internationales du Tchad.



Défis avec la France

Malgré la détérioration des relations, la France continue d'essayer de nuire à la réputation du Président Déby, comme l’indiquent les récents articles de presse accusant le gouvernement de détournement de fonds. Ces tensions soulignent un changement stratégique dans la politique étrangère du Tchad, qui cherche à renforcer son autonomie et sa souveraineté économique.