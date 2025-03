Chine : la 3ème session de la 14ème APN se termine sur un appel à l'unité autour du socialisme

Il s’est agi globalement de la promotion de la modernisation du pays qui table sur une croissance de 5% cette année.



En effet, le mardi 11 mars 2025, a été marquée par la clôture des activités de la 3ème session de la 14ème Assemblée populaire nationale (APN), organe consultatif politique suprême, au cours d'une cérémonie qui a vu la présence du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.



Durant sept jours d'intense travaux, les législateurs chinois ont débattu sur plusieurs sujets soumis à leur appréciation, entres autres : la promotion de l'intelligence artificielle visant à booster la croissance économique, la stimulation de la consommation, la protection des droits et intérêts privés, mais aussi sur les nouveaux objectifs dans les domaines de la diplomatie, l'économie, et la politique, ont été également fixés pendant cette session annuelle de l'APN.



Li Hongzhong, vice-président du comité permanent de la 14ème Assemblée populaire nationale, lors de son discours de clôture a souligné que les députés ont voté, et délibéré sur les rapports et projets de résolution, saluant une pratique fructueuse de la démocratie populaire intégrale.



Il a invité les élus du peuple à l'union sous la clairvoyance du président Xi Jinping et de la direction du Parti Communiste Chinois (PCC), pour promouvoir le progrès et la modernisation du pays, à travers le socialisme au caractéristique chinois. Il a par ailleurs affirmé que 2025 est une année importante pour la réalisation du 14ème quinquennal." C'est pourquoi nous devons concentrer nos efforts pour jeter la base solide du 15ème quinquennal ", conclut-t-il.



Il convient de rappeler que parmi les sept rapports et projets de résolution adoptés lors de cette session, on y trouve le projet de résolution sur la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social 2024 et du Plan national d'exploitation économique et social 2025, le projet de résolution sur la mise en œuvre des budgets centraux et locaux pour 2024 et des budgets central et local pour 2025, le projet de résolution sur le rapport de travail du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, le projet de résolution sur le rapport de travail de la Cour populaire suprême, le projet de résolution sur le rapport de travail du Procureur populaire suprême...



La Chine se fixe comme objectif, une croissance d'environ 5% pour l'année 2025. Elle compte aussi intensifier ses efforts pour stimuler les dépenses de consommation, soutenir les investissements des entreprises privées dans les secteurs émergents des industries du futur.