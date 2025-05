Chine : les enjeux de trois initiatives globales au centre des échanges lors d'une conférence de presse

Une conférence de presse tenue récemment par le Pr Ding Yifan, a mis en lumière les enjeux des trois initiatives globales. Il s'agit des initiatives du développement global, de la sécurité globale et de la civilisation globale.



Dans le cadre du processus de l'initiative de développement globale, le Pr Ding Yifan a estimé qu'elle vise à améliorer les moyens de subsistances des personnes, protéger et promouvoir les droits de l'Homme, garantir que le développement soit pour le peuple, repose sur le peuple et que les fruits du développement soient partagés par le peuple, pour qu'il puisse renforcer le sentiment de bonheur, et créer un environnement de développement scientifique et technologique ouvert, équitable, juste et non discriminatoire.



Mais aussi, soutenir les pays en développement, en particulier les pays fragiles et confrontés à de grandes difficultés, par la suspension de la dette et d'autres moyens. Par rapport à l'initiative de sécurité globale, le conférencier a souligné que la voix du dialogue sans confrontation, et la sécurité collective, doivent être non alignées pour arriver à une situation gagnant-gagnant, au lieu de jeu à somme nulle.



C'est pourquoi, dit-il, la Chine propose l'initiative de sécurité mondiale pour répondre aux besoins urgents de la communauté, de maintenir la paix mondiale et de prévenir les conflits et les guerres, offrir une nouvelle direction pour éliminer les causes profondes des conflits internationaux, répondre aux défis de sécurité internationale, et réaliser la paix mondiale.



« D'autant plus que le monde connaît une grande mutation, et la communauté internationale est confrontée à des défis rares et multiples », a ajouté le Pr Yifan.



En ce qui concerne l'initiative de la civilisation globale, le conférencier a affirmé que c'est un devoir pour les différentes nations de soutenir le respect de la diversité des civilisations, d'adhérer aux principes de l'égalité, à l'apprentissage mutuel, du dialogue et de tolérance entre les civilisations, utiliser les échanges des civilisations pour transcender l'éloignement et les conflits civilisationnels, et utiliser la tolérance entre les civilisations pour dépasser la supériorité du fait, et défendre conjointement l'héritage civilisationnel, afin d'exploiter la valeur contemporaine de l'histoire et de la culture de chaque pays.



Il convient de rappeler que c'est à l'initiative du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, que les trois initiatives ont été respectivement lancées en 2021, 2022 et 2023, pour construire un partenariat de développement mondial plus égal, et plus équilibré, afin de promouvoir une synergie dans le processus de coopération multilatérale pour le développement, et accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable, à l'horizon 2030, des Nations Unies.