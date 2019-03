LITTERATURE "Chrologie, la science de toutes sciences", l'ouvrage d'un chercheur tchadien

"Chrologie, la science de toutes sciences", c’est le titre de l’ouvrage de recherche qui vient d’être publié aux États Unis d’Amérique (USA) par Ulrich NDILIRA Rotam, chercheur tchadien en Physique et Cosmologie, spécialiste international des champs pétroliers.



Le livre de 150 pages nous plonge dans une réflexion hautement scientifique : « une œuvre extraordinaire qui récapitule toutes notre existence, tous nos progrès, une pensée hors commun fruit d’un travail énorme ». En effet, l’inspiration à la base de cet ouvrage provient, selon l’auteur : « d’une question fondamentale qui m’a angoissée toute ma vie et je me suis jeté dans une aventure hors commun pour la conquête des réponses en utilisant tous nos savoirs, nos technologies etc. Finalement après 18 années en creusant et en continuant à creuser profondément dans cette quête, elle a fini par m’ouvrir une porte inhabituelle et m’a conduit à une découverte extraordinaire que j’ai publié dans ce livre ».



Pour Ulrich NDILIRA Rotam, ‘‘La Chrologie’’ est un concept qui regroupe tout l’univers sur un modèle unique pour nous aider à comprendre les différents mystères qui nous semble extraordinaire dans notre monde global. Elle est « la science de toutes les sciences et l’unification de toutes les connaissances ». Car explique-t-il : étant une représentation totalement nouvelle, la Chrologie nous ouvre plusieurs frontières et compréhensions de notre monde, elle nous prouve et nous donne une nouvelle vision avec des beautés incommensurables sur ce, pourquoi tout existe dans les cinq (5) mondes représentés dans ses principes.



Une quête difficile mais pas impossible



Selon l’auteur, écrire ce livre a été pour lui une quête et un défi. Il n’était pas : « satisfait de la vision ou de l’interprétation du monde ». Et d’ajouter que : « avec toutes nos théories : du big bang, des cordes, d’inflation cosmique, de relativités générales, des physiques quantiques, de notre existence etc. Je vois qu’il manquait des pièces gigantesques qui nécessitait un nouveau façonnage », en revoyant d’une autre manière tous ce qui nous entoure. Bref « je voulais unifier tout sur un seul model », dit-il.



Autrement dit, la Chrologie permet « de pousser les frontières des innovations sur toutes les disciplines humaines », de voir et de comprendre comment tout l’univers nous apparait dans notre petit monde global et toutes les sciences, les littératures etc. sont tous réunis sur un seul model. Car les connaissances et les savoirs humains sont de dons qui viennent « de l’univers » et doivent contribuer à son évolution.



A noter que l’ouvrage est en vente en ligne sur www.chrology.space ou www.amazon.fr en tapant Chrologie. Il est en deux langues (Anglais et Français).





