Chute de Bazoum : le Niger à la croisée des chemins

À deux jours de l'investiture du président élu Mahamadou Bazoum, le 31 mars 2021, des officiers ont tenté de renverser Mamadou Issoufou, son prédécesseur.



Cette situation aurait dû servir de leçon à Mahamadou Bazoum. Cependant, il semblait ne pas être préoccupé par cette menace, jusqu'au 26 juillet 2023, date à laquelle le coup d'État, longtemps sous-estimé, est devenu une réalité. « Si je savais, c'est trop tard », dit un adage populaire.



Pourtant, il aurait pu échapper à cette situation s'il avait pris les dispositions nécessaires. Malheureusement, l'histoire retiendra qu'un président élu en 2021 a été déchu en 2023, après seulement deux ans de règne. C'est une triste réalité pour la démocratie nigérienne. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, rien ne peut sauver Mahamadou Bazoum.



Malgré le soutien de l'opinion internationale, de l'Union Africaine et de la CEDEAO, il sera appelé ex-président, sans avoir terminé son mandat. Par ailleurs, la chute de Mahamadou Bazoum marque la fin des derniers privilèges de la France au Sahel. Le Niger est désormais devenu le point stratégique de toutes les opérations dans la région.



Cependant, la question demeure : quel avenir pour la présence française au Niger ? Cette interrogation reste difficile à répondre pour le moment. D'autre part, après le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, l'alliance de la France en Afrique de l'Ouest semble compter ses jours. Cette série d'événements n'est pas une simple coïncidence.



Alors que le sommet Afrique-Russie ouvre ses portes, un allié de la France subit les coups du destin. Pour l'instant, rien n'est certain, mais les jours à venir nous éclaireront sur le futur du Niger, qu'il soit tourné vers la Russie ou la France.