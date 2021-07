Cinéma : le réalisateur Mahamat Saleh Haroun en compétition au Festival de Cannes

Le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun a monté jeudi les marches du Palais des festivals à Cannes, en France, sous les projecteurs avec son équipe de comédiens. Il est en compétition avec son long-métrage "Lingui" pour la Palme d'or de la 74e édition du Festival de Cannes.



Le film qui a été présenté hier, a été produit en 2020. Il retrace l'histoire de Amina, une mère célibataire qui a été expulsée par sa famille et par la société. Lorsque sa fille de 15 ans est violée puis tombe enceinte, elle fait face à un sort encore plus difficile qu’Amina.



Le long-métrage a été écrit et réalisé par Mahamet-Saleh Haroun. La coproduction est franco-allemande-belge.



Lors de sa première présentation en compétition officielle en 2010 avec le film "Un homme qui crie", Mahamat Saleh Haroun avait reçu le prix du jury. En 2013, il est revenu avec "Grigri", tandis qu'en 2016, il avait présenté un métrage sur l'ex-président Hissein Habré, "une tragédie tchadienne". Il a été membre du jury de la compétition en 2010.



Né en 1961 à Abéché, Mahamat Saleh Haroun a étudié au Conservatoire Libre du Cinéma Français. Il s'est notamment tourné vers le journalisme et a été ministre de la Culture au Tchad.