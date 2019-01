Cinq innovateurs gagnent une place dans le Sénégal Start-Up Accelerator

Cinq jeunes entrepreneurs sénégalais ont été sélectionnés pour intégrer l’accélérateur de start up du Sénégal pour une durée de six mois et avoir un financement de démarrage de 2 000 $ afin de lancer leurs projets. Le Sénégal Start-Up Accelerator, proposé par le Centre d’innovation de Kosmos (www.KosmosInnovationCenter.com) en partenariat avec Reach for Change ([africa.ReachforChange.org](http://africa.reachforchange.org/)),… […]

