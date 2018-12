Clôture de la Conférence économique africaine 2018 : l’intégration économique est un facteur décisif pour la réalisation d’un développement durable et inclusif

L’intégration économique est une perspective capable de changer réellement la donne. Les pays africains doivent se saisir de cette opportunité et l’exploiter pleinement afin de parvenir à un développement durable et inclusif susceptible de réduire la pauvreté multidimensionnelle, en particulier chez les femmes et les jeunes. Telle est la principale conclusion de la Conférence économique… […]

L’intégration économique est une perspective capable de changer réellement la donne. Les pays afr...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...